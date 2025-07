FCSB a avut 3-0 contra lui Inter Escaldes, după golurile lui David Miculescu, Darius Olaru și Marius Ștefănescu, însă campioana Andorrei a pus probleme serioase după pauză: Târnovanu a apărat un penalty în minutul 61, Raphinha a redus din handicap în minutul 65, iar oaspeții au avut un gol anulat de VAR în minutul 81.



Presa din Andorra, încântată după FCSB - Inter Escaldes

Deși FCSB este favorită certă la calificarea în turul 2 înaintea returului de pe Estadi FAF (marți, 21:30), presa din Andorra este încântată de rezultatul din Ghencea.



"Obiectiv îndeplinit - calificarea rămâne deschisă pentru meciul retur. Totuși, lui Inter Escaldes îi va fi greu să treacă de FCSB, după 1-3 în meciul tur. Echipa lui Felip Ortiz a avut două fețe: în primele 50 de minute a fost pe cale să piardă orice șansă la calificare, în timp ce în ultimele 40 de minute merita un rezultat mai bun", scrie ziarul Bondia.



"Inter nu cedează niciodată. A imitat revenirea avută vara trecută contra lui AEK Atena, în Conference League, iar acum FCSB a fost echipa care a suferit insistenței sale.



Inter a pierdut contra lui FCSB, 1-3, după ce adversarii au condus cu 3-0. Totuși, meciul se putea termina la egalitate dacă Mohedano nu rata un penalty, iar arbitrul nu ar fi anulat golul lui Sascha Andreu. Chiar și așa, va fi dificil săptămâna viitoare pe Estadi FAF", notează și Altaveu.

Felip Ortiz: ”Dacă am fi făcut 3-2, i-am fi dat ceva emoții adversarului nostru!”

La conferința de presă de la finalul meciului, Felip Ortiz, antrenorul lui Inter d’Escaldes, și-a lăudat elevii și s-a declarat mulțumit de prestația pe care echipa sa a avut-o în fața campioanei României. Ortiz spune că va analiza meciul și va lua măsuri înaintea partidei retur, însă este convins că Inter d’Escaldes va avea o misiune grea chiar dacă va juca acasă.

”Am citit presa, ne-am informat despre ce s-a scris despre noi, dar noi am avut un an bun în Andorra, am avut evoluții bune și în Europa și cred că fotbalul nostru este în creștere.

Nu știu dacă s-au relaxat. Cred că prima parte din prima repriză ne-a aparținut, FCSB e o echipă bună, care ne-a pedepsit. În repriza a doua am jucat același fotbal, nu cred că ei s-au relaxat, și noi am jucat foarte bine.

În meciul retur, vom juca așa cum am jucat tot anul, vom vedea ce am greșit, vom încerca să îndreptăm și poate la meciul retur vom face o partidă mai bună. Noi jucăm 4-3-3, e sistemul pe care îl folosesc întotdeauna. Am încercat să punem presiune, când stai retras primești goluri de la o echipă precum FCSB.

I-am urmărit, știm că au o echipă foarte bună, au un antrenor foarte bun, joacă foarte bine, mai ales pe faza ofensivă, dar noi vom încerca să corectăm ce nu a mers bine azi. De când este VAR-ul, m-am învățat să nu mă bucur înainte, pentru că se poate întâmpla orice, dar sunt sigur că dacă am fi făcut 3-2, i-am fi dat ceva emoții adversarului nostru înaintea returului.

Va fi dificil, pentru că ne duelăm cu cea mai bună echipă din România și pentru că ne-au bătut cu 3-1, dar nu renunțăm și încercăm să schimbăm situația”, a spus antrenorul lui Inter d’Escaldes la conferința de presă