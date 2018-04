POEZIE IN MISCARE | Performanta incredibila a lui Klopp in fata lui Guardiola! Niciun antrenor din lume nu a mai reusit asa ceva

Liverpool a invins-o pe Manchester City in prima mansa a sferturilor Champions League cu 3-0. VIDEO AICI.

Seara uriasa pentru Liverpool, care cauta gloria in Champions League dupa multi ani, sub comanda lui Jurgen Klopp. In minutul 30 era deja 3-0 pentru Liverpool pe Anfield, spre surprinderea intregii planete.

Klopp si-a asezat perfect echipa, iar in prima repriza Manchester City nu a reusit niciun sut pe poarta, pentru prima data in acest sezon.

Managerul german e singurul din lume care are palmares pozitiv in fata lui Guardiola, 6 victorii pana acum in confruntarile din Germania si Anglia. De cand a venit Pep in Anglia, Klopp l-a batut de 3 ori pe Anfield pana acum.

Pep Guardiola has lost more games to Jürgen Klopp (6) than any other manager in his career. Klopptonite. ☄️ pic.twitter.com/Ag5kcz49DS — Squawka Football (@Squawka) April 4, 2018