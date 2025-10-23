Internaţionalul englez Harry Kane, atacantul echipei Bayern Munchen, a marcat al cincilea său gol în actuala ediţie Champions League, egalându-l astfel pe liderul clasamentului golgheterilor din competiţia fanion rezervată cluburilor din fotbalul european, francezul Kylian Mbappe (Real Madrid).

Kane a fost autorul celei de-a doua reuşite a lui Bayern în meciul câştigat pe teren propriu, cu scorul de 4-0, în faţa belgienilor de la Club Brugge, miercuri seara, în cea de-a treia etapă din Champions League.

Mbappe a evoluat la rândul său miercuri în partida dintre Real Madrid şi Juventus Torino (1-0), disputată pe Santiago Bernabeu, în care nu a reuşit însă să înscrie.

Francezul a rămas astfel cu un total de 60 de goluri marcate în cariera sa în Liga Campionilor, ratând ocazia de a se apropia de ocupantul locului al cincilea în clasamentul istoric al golgheterilor, spaniolul Raul Gonzalez, fostul căpitan al lui Real (71 goluri).

Clasamentul marcatorilor din Champions League ediţia 2025-2026



5 goluri: Harry Kane (Bayern Munchen), Kylian Mbappe (Real Madrid)

4 goluri: Anthony Gordon (Newcastle), Erling Haaland (Manchester City), Marcus Rashford (FC Barcelona)

3 goluri: Harvey Barnes (Newcastle), Guruzeta (Athletic Bilbao), Fermin Lopez (FC Barcelona), Martinelli (Arsenal), Lautaro Martinez (Inter Milano), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Victor Osimhen (Galatasaray), Paixao (Olympique Marseille)

2 goluri: Dennis Man (PSV Eindhoven), Akgun (Galatasaray), Leandro Andrade (Qarabag), Bensebaini (Borussia Dortmund), Burkardt (Eintracht Frankfurt), Doue (PSG), Dumfries (Inter Milano), Aleix Garcia Serrano (Bayer Leverkusen), Gyokeres (Arsenal), Hauge (Bodoe/Glimt), Rasmus Hojlund (Napoli), Nicolas Jackson (Bayern Munchen), Kvaraţhelia (PSG), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Mbodji (Slavia Praga), McTominay (Napoli), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Ramos (PSG), Saibari (PSV Eindhoven), Alisson Santos (Sporting Lisabona), Marcus Thuram (Inter Milano), Trincao (Sporting Lisabona), van Dijk (Liverpool), Vlahovic (Juventus Turino)

Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii)



140 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United, Real Madrid, Juventus)

129 goluri: Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona, Paris Saint-Germain)

105 goluri: Robert Lewandowski (Polonia/Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona)

90 goluri: Karim Benzema (Franţa/Lyon, Real Madrid)

71 goluri: Raul Gonzalez (Spania/Real Madrid, Schalke)

60 goluri: Kylian Mbappe (Franţa/Monaco, PSG, Real Madrid)

57 goluri: Thomas Muller (Germania, Bayern Munchen)

56 goluri: Ruud van Nistelrooy (Olanda/PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

53 goluri: Erling Haaland (Norvegia/RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City)

50 goluri: Thierry Henry (Franţa/Monaco, Arsenal, FC Barcelona)

48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Ajax, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

48 goluri: Andrei Şevcenko (Ucraina/Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)

47 goluri: Mohamed Salah (Egipt/FC Basel, AS Roma, Liverpool)

46 goluri: Filippo Inzaghi (Italia/Juventus, AC Milan)

Agerpres

