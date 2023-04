Tehnicianul echipei AC Milan, Stefano Pioli, a declarat marţi seară, după calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, că el şi jucătorii săi au reuşit multe şi nu vor să se oprească.

“Nu eram consideraţi favoriţi cu Napoli, dar eu antrenez un grup cu inimă mare. Am strâns din dinţi şi am suferit, dar am meritat calificarea. Felicitări băieţilor. Vor urma două meciuri frumoase, stimulatoare şi dificile în semifinale. Am făcut multe şi categoric nu vrem să ne oprim.

Faptul că am avut 1-0 în meciul tur ne-a ajutat într-o privinţă, dar ne-a şi încetinit pe de altă parte. Le-am lăsat prea mult mingea. Mulţi dintre jucătorii noştri nu au mai jucat niciodată într-un astfel de meci, aşa că este ok. Însă toată lumea s-a sacrificat, am fost o echipă”, a spus Pioli.

Echipa AC Milan s-au calificat, marţi, în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a eliminat în sferturile competiţiei formaţia Napoli.

Tătărușanu nu a fost în lotul lui Pioli

În returul sferturilor de finală, AC Milan, fără portarul Ciprian Tătăruşanu în lot, a remizat cu Napoli, scor 1-1, prin golurile marcate Olivier Giroud, din minutul 43, respectiv Victor Osimhen, în minutul 90+3. În minutul 22, acelaşi Giroud a ratat un penalti pentru AC Milan, iar în minutul 82, Kvaraskvelia a ratat o lovitură de la 11 metri pentru Napoli.

În tur, milanezii s-au impus, scor 1-0. AC Milan a ajuns în această fază a competiţiei pentru prima oară după 16 ani. news.ro