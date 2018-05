"Campionii sunt in finala dupa ce au suferit ca niciodata!" / "BLACK-OUT" Reactiile din presa dupa ce Real Madrid s-a calificat in finala Ligii

Vezi aici toate fazele din returul semifinalele UEFA Champions League : Real Madrid 2-2 Bayern Munchen, 4-3 la general.

"Ce suferinta, dar ce istorie scrie Real Madrid! A treia finala consecutiva. A patra in cinci ani. Au suferit, au rezistat, au luptat cu orice .. si acum merge la Kiev" scriu cei de la Marca dupa calificarea Realului in finala. "Finala unui erou: Keylor" scriu si cei de la AS care remarca prestatia de exceptie a portarului lui Real la partida retur. In schimb, catalanii acuza arbitrajul din dubla cu Bayern: "Cakir si Kuipers, cea mai buna dubla a celor de la Real" scriu cei de la El Mundo, facand referire la penalty-urile neacordate pentru Bayern in dubla mansa.

"Au fost atat de aproape, dar in final sunt OUT! S-a dus visul unei noi triple" scriu cei de la Bild dupa egalul de pe Bernabeu care inseamna eliminarea lui Bayern Munchen din UEFA Champions League. Singura tripla din istoria bavarezilor venise la ultimul sezon al lui Jupp Heynckes inainte de retragerea din activitate, antrenorul de 72 de ani revenind in acest sezon pe banca lui Bayern pentru a incerca din nou istoria!

Bayern ramane cu titlul castigat si finala Cupei Germaniei acolo unde o va intalni pe Eintracht, echipa viitorului antrenor al ei, Niko Kovaci.