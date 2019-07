SUMA URIASA pe care CFR o poate primi de la UEFA daca o elimina pe Maccabi! Cat vor castiga clujenii daca se califica in aceasta seara

Returul CFR-ului cu Maccabi Tel Aviv din turul doi preliminar al UEFA Champions League.

Meciul retur cu Maccabi Tel Aviv incepe de la scorul de 1-0 pentru clujeni, iar echipa lui Dan Petrescu e favorita la calificare. Daca va reusi sa treaca de formatia din Israel, CFR ar putea aduna o mica avere de la UEFA.

Nu mai putin de 1,1 milioane de euro ar putea intra in conturile ardelenilor in cazul in care vor obtine calificarea. CFR a primit din partea UEFA 280.000 de euro pentru dubla cu Astana si calificarea in turul urmator, iar dubla cu Maccabi si o eventuala calificare in turul 3 preliminar al UEFA Champions League ar mai aduce echipei lui Petrescu inca 380.000 de euro. Simpla prezenta in turul 3 preliminar va mai aduce inca 480.000 de euro, adica un total de 1,1 milioane de euro.

Daca vor reusi sa-i elimine si pe cei de la Celtic, clujenii vor da un veritabil tur financiar. UEFA ofera 5 milioane de euro pentru echipele ajunse in play-off-ul UEFA Champions League.