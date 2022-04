Chelsea a arătat o față total diferită față de cea din tur și a reușit să ducă scorul la 3-0 după 75 de minute. Mason Mount, Antonio Rudiger și Timo Werner au punctat pentru londonezi, care aveau scor de calificare cu un sfert de oră înainte de final.

Real Madrid a împins meciul în prelungiri grație reușitei lui Rodrygo, din minutul 80, însă golul brazilianului nu ar fi fost posibil fără assist-ul splendid al croatului Luka Modric.

Balonul de Aur din 2018 a recuperat o minge la aproximativ 35 de metri de poarta lui Chelsea și a centrat perfect, cu exteriorul, pentru Rodrygo, care i-a depășit pe Thiago Silva și Marcos Alonso, iar apoi a finalizat cu un șut din prima.

"Această minge a lui Luka Modric poate fi una dintre cele mai bune date vreodată. Unul dintre cele mai bune assist-uri din istoria Champions League", au scris cei de la Sport Bible.

One of the best assists you'll ever see in the Champions League.

Stunning from Luka Modric.pic.twitter.com/4nNpYL9vze