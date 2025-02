Carlo Ancelotti: ”Vreau să scot în evidență că ne-am apărat bine!”

Carlo Ancelotti a lăudat prestația echipei sale și a vorbit în termeni laudativi la adresa defensivei, chiar dacă a fost una improvizată.

De altfel, tehnicianul italian a avut cuvinte de laudă și la adresa ofensivei lui Real Madrid.

”Sunt liniștit și fericit. Ne-am descurcat bine în primul meci al dublei. Avem un avantaj mic și va trebui să îl păstrăm în meciul retur. Meciul a decurs bine. A fost un meci complet la toate capitolele, ne-am apărat bine, toată lumea a muncit mult, am fost eficienți în atac, am avut multe ocazii, nu am renunțat. A fost un meci complet.

Victoria este meritată. Am fost foarte periculoși în atac, toți patru au fost eficienți. Puteam marca mai mult, dar ne-am creat multe ocazii prin mobilitate și calitate.

Acest rezultat nu va schimba felul în care ei au abordat meciul și nu o va schimba pe a noastră. Vreau să scot în evidență că ne-am apărat bine, Ne-au pus probleme atunci când am pus presiune prea mult”, a spus Carlo Ancelotti.