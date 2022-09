Liverpool, de nerecunoscut! Statistici neverosimile: 7 ocazii mari ale lui Napoli doar în prima repriză

Echipa lui Jurgen Klopp a fost de nerecunoscut și a fost aproape de încasarea primului gol încă din secunda 41, când Osimhen a lovit bara.

Până la urmă, Napoli a deschis scorul în minutul 5, după un penalty acordat pentru un henț în care al lui Milner. Cel care a transformat lovitura de la 11 metri a fost Zielinski.

Italienii au beneficiat de un nou penalty în minutul 18, după un fault comis în careu de Virgil van Dijk, însă Alisson a apărat șutul expediat de Osimhen.

Până la pauză, Napoli a mai înscris de două ori, prin Anguissa (31') și Giovanni Simeone (44') și a avut alte ocazii mari de a mai înscrie.

Potrivit Sofa Score, Napoli a avut în prima repriză nu mai puțin de șapte ocazii mari de a marca, situație cu care Liverpool nu s-a mai întâlnit în Champions League sau Premier League de la începutul sezonului 2018/2019.

⚠️ | QUICK STAT

Napoli had 7 big chances in the first half v Liverpool — that's already the most big chances any team has had in a league or #UCL match against The Reds since the start of the 2018/19 season.

I Partenopei are dominating Jürgen Klopp's troops so far.#NAPLIV pic.twitter.com/63ny4MgpB7