Nevoită să câștige pentru a fi sigură că rămâne pe primul loc în grupă și după această rundă, PSG a deschis rapid scorul în meciul de pe Parc des Princes, în minutul 19.

După o centrare a lui Fabian Ruiz în careu, Lionel Messi a pasat cu capul spre Kylian Mbappe, iar un fundaș al lui Maccabi Haifa a respins greșit, direct la francez.

Mbappe i-a retrimis lui Messi, care a ales o execuție spectaculoasă de la aproximativ 10 metri, poziție laterală, cu exteriorul piciorului stâng, fără șansă pentru goalkeeper-ul israelenilor.

