Juventus, minim istoric în Champions League! Presa din Italia, reacție dură după eșecul cu Maccabi Haifa

Dubla israelianului Omer Atzili din prima repriză a decis rezultatul meciului de la Haifa, iar Juventus a înregistrat un minim istoric în Champions League. Potrivit Opta, este pentru prima oară când torinezii pierd trei dintre primele patru meciuri din grupele acestei competiții.

Juventus are doar trei puncte după primele patru runde și ocupă locul 3 în grupa H, la egalitate cu ultima clasată Maccabi Haifa. Italienii au mai pierdut contra celor de la PSG (1-2) și Benfica (1-2).

Presa din Italia a reacționat dur după încă un eșec al lui Juventus, jurnaliștii considerând drept o umilință rezultatul înregistrat în Israel. iată câteva dintre reacții:

3 - Prior to this season Juventus had never lost three of their first four matches in a #UCL group stage. Collapse.#MaccabiJuve pic.twitter.com/aYLCR0HT90