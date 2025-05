Mihai Stoica, atunci când nu face niște gesturi infantile, după cum sport.ro a arătat aici, e un tip cu un discurs savuros și, în mod cert, printre cei mai buni analiști TV care apar „pe sticlă“, la noi.

„Maniac“ cu fotbalul, Meme urmărește, inclusiv în timpul său liber, foarte multe meciuri internaționale. Și e un mare fan al celor de la Inter Milano! Adică, echipa care tocmai s-a calificat în finala Ligii Campionilor, după o dublă spectaculoasă cu Barcelona.

Mai ales în returul de marți, câștigat de italieni cu 4-3 după prelungiri pe „Giuseppe Meazza“, a strălucit portarul Yann Sommer (36 de ani). Elvețianul a avut niște intervenții fantastice, „zburând“ din bară în bară și blocând niște șuturi „imposibile“.

Meme despre Sommer: „M-ai învins, Rodioane“

Prestația stelară a lui Sommer l-a dat pe spate și pe Mihai Stoica, un contestatar tradițional al portarului elvețian. Aflat în studioul Prima Sport, Meme a avut puterea de a recunoaște că Sommer, „clientul“ său de obicei, a făcut un meci mare cu Barcelona.

„Vreau să încep cu o trimitere la un fotbalist pe care l-am criticat din cauza taliei (n.r. Sommer are o înălțime de 1,83 de metri). O să fac ce a făcut regretatul Eugen Barbu, care a scris un articol sub titlul <<M-ai învins, Rodioane>>. Cum fac ziariştii turci care critică un jucător şi, după aia, spun că-şi taie mâna cu care au scris. Bine, n-o taie... S-ar putea să se facă o contestaţie că Inter a avut doi portari. Sommer, care apăra pe scurt, şi tot Sommer. Ceva a fost dubios. N-ai cum să scoţi mingile pe care le-a scos Sommer! OK, te aştepţi că dă Yamal, că aia e execuţia lui, dar să aperi la nivelul la care a făcut-o Sommer şi-a spălat toate, toate, toate păcatele! Mai mult din jumătate de calificare i se datorează“, a spus Mihai Stoica.