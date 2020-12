"22 de idioti. Ce fac acolo, in genunchi?" Mesajul devenit viral si distribuit de mii de oameni dupa scandalul Coltescu: "A fost condamnat la moarte!"

Cazul Coltescu a impartit lumea in doua!

Scandalul a atins un nivel global! Presiunea pe UEFA e uriasa. Decizia e asteptata pana la finalul anului.

Un mesaj in apararea lui Coltescu a fost redistribuit de mii de ori pe retelele de socializare. Un utilizator ii asigura de ipocrizie pe jucatorii ambelor echipe. Atat PSG, cat si Basaksehir sunt sustinute din umbra de regimuri acuzate ca nu respecta drepturile omului.

"Cei in portocaliu joaca pentru o echipa de fotbal care apartine unor apropiati de-ai lui Erdogan. Erdogan e cel care dirijeaza tara de 20 de ani. Isi insulta adversarii si ii trateaza ca pe 'atei'. Jucatorii echipe de fotbal kurde Amedspor au fost linsati, sechestrati de mai multe ori, mai ales la meciurile cu echipa in portocaliu. Ce fac acolo, in genunchi?", scrie Nazim Yenier pe Facebook.

Utilizatorul are cuvinte dure si pentru qatarezii care o conduc pe PSG: "Apartine unor printi miliardari qatarezi. Sunt printi care, in tara lor, organizeaza fara complexe munca fortata, altfel spus 'sclavie', pe santierele Cupei Mondiale din 2022. Sunt muncitori in majoritate NEGRI, din Somalia, Etiopia. Sunt acolo, sub ochii nostri."

Comentariul in privinta gestului facut de jucatori la reluarea partidei, de miercuri, e unul dur:

"Va prezint 22 de idioti. Ce fac acolo, in genunchi? Se unesc si protesteaza impotriva unui arbitru roman care, pentru a-i indica un negru colegului sau, a folosit termenul de 'negru', fara nicio conotatie peiorativa sau negativa, in limba romana. 22 de ipocriti in jurul unei lupte false. Arbitrul roman a fost de atunci cel mai injosit, insultat, urat om de pe planeta. Linsajul social este de o salbaticie rara.

Cand nu este numit rasist, este numit idiot, tampit. Suntem siguri ca profesia, mijloacele sale de trai, ii vor fi interzise. N are dreptul de a vorbi, nimeni nu vrea sa-i auda apararea. El este gasit vinovat si condamnat la moarte prin razbunare populara. Amintiti-va un lucru: nicio lupta falsa nu este una inocenta!"

