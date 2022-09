Idila Haaland și Champions League! Recordmenul norvegian nu se oprește din înscris nici la Manchester City

După ce publicația ESPN FC a scris pe rețelele social media că „niciun jucător din Premier League nu a înscris 10 goluri în mai puține meciuri decât Erling Haaland”, starul norvegian e pregătit să doboare recorduri și în UEFA Champions League.

Marți seară, Manchester City s-a duelat cu Sevilla în prima etapă a Ligii, iar Haaland nu s-a putut abține să nu realizeze "dubla". Achiziția de 60 milioane de euro a lui Pep Guardiola s-a impus și în prima repriză și în cea secundă și a ajuns, în acest sens, la 25 de goluri în 20 de partide în UCL.

Astfel, atacantul norvegian a deblocat tabela în minutul 20, după un assist fantastic oferit de Kevin De Bruyne. Phil Foden a majorat diferența în minutul 58, iar Erling Haaland a înscris golul trei în minutul 67. Ruben Dias a marcat în minutul 90+2 și a stabilit scorul: 4-0 pentru "cetățeni".

„Champions League a revenit și iubesc chestia asta”, a scris Erling Haaland pe Twitter după victoria împotriva lui Sevilla.

The #UCL is back and I love it! ???? #mancity pic.twitter.com/WDXvVHBfIl