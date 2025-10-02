Echipa lui Hansi Flick a condus prin golul lui Torres (19), dar a fost egalată înainte de pauză de Mayulu (38). Lovitura finală a venit în minutul 90, când Ramos a înscris golul victoriei pentru parizieni.



Hansi Flick, făcut praf de Thierry Henry



Deși Barca a avut ocazii importante, inclusiv o bară semnată de Lee (84), defensiva lui Flick a cedat pe final. Iar tactica antrenorului german a fost pusă imediat la zid de un fost idol al catalanilor.



Thierry Henry l-a criticat extrem de dur pe Flick. Francezul a acuzat strategia liniei de apărare foarte sus, care i-a expus pe catalani la contraatacurile letale ale parizienilor.



„Nu poți juca în UEFA Champions League cu linia de apărare așa sus. Îmi pare rău, dar așa nu se poate. Când joci împotriva echipelor bune, ele vor avea ocazii de gol la fiecare atac. Am spus asta de multe ori, dar Barcelona tot așa joacă. Înțeleg încăpățânarea unui antrenor, dar strategia asta chiar te costă în meciurile mari, așa cum a fost cu PSG”, a spus Henry, potrivit AS.com.

Pentru Barcelona urmează duelurile cu Sevilla (duminică, 5 octombrie) și Girona (sâmbătă, 18 octombrie, înainte de runda #3 din ULC, când o vor primi pe Olympiacos pe teren propriu (marți, 21 octomrie, 19:45).

