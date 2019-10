GENK - LIVERPOOL | Se tem de Ianis Hagi! Ce scrie presa din Anglia despre fiul Regelui inainte de meciul de foc din UCL: "E genul acela de jucator!"

Din articol CLASAMENTUL IN GRUPA E

Genk - Liverpool se joaca miercuri, de la ora 22:00!

Genk, echipa la care joaca Ianis Hagi, intalneste Liverpool in grupele UEFA Champions League.

Inaintea duelului cu belgienii, publicatia This is Anfield a vorbit despre Genk. Englezii caracterizeaza echipa lui Ianis drept una cu reputatie excelenta.

Intre jucatorii remarcati de englezi se numara si Ianis Hagi. El este cel care poate decide singur soarta unui meci, noteaza sursa citata.

"Forma lui Ianis Hagi n-a fost grozava in ultima perioada, dar e tipul acela de jucator talentat care poate decide un meci de unul singur", scrie This is Anfield.

Alaturi de Ianis, cei mai periculosi jucatori ai belgienilor sunt Sander Berge, Mbwana Samatta si Gaetan Coucke.

CLASAMENTUL IN GRUPA E

1. Napoli - 4 puncte

2. Liverpool - 3 puncte

3. Salzburg - 3 puncte

4. Genk - 1 punct