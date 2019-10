"Daca nu jucam cu Ianis titular, as fi fost omorat!" Antrenorul lui Genk a spus TOT! Motivul din spatele accidentari lui Ianis Hagi! Dezvaluiri fara precedent

Antrenorul celor de la Genk a vorbit despre situatia lui Ianis Hagi.

Ianis Hagi a inceput ca titular meciul pe care Genk l-a disputat cu Standard Liege, scor 1-0 in favoarea celor de la Standard, dar nu a terminat pe teren meciul . Gavory a intrat puternic la Hagi, in minutul 57 al partidei, moment in care romanul a fost schimbat pentru ca nu a mai putut continua partida.

Hagi a fost schimbat cu Hrosovsky in minutul 60. Urmeaza sa i se faca teste pentru a afla gravitatea accidentarii sale.

Pentru Genk urmeaza disputa din Champions League impotriva campioanei en-titre, Liverpool. Inainte de aceasta partida, antrenorul celor de la Genk, Felice Mazzu, a vorbit despre situatia lui Ianis Hagi si a spus ca este foarte cerut de public pentru a juca, chiar si cand nu este 100% apt. Testele au aratat ca Ianis nu ar fi fost pregatit sa joace din primul minut, dar antrenorul a decis sa inceapa titular cu internationalul roman si da un exemplu concret, pentru care ar fi putut fi demis.

"Am avut exact aceeasi discutie cu staff-ul. Era 0-0 contra celor de la Napoli si Hagi juca foarte bine. Oh lala! Si totusi eram siguri ca nu trebuie sa joace contra celor de la Mouscron.

M-am gandit ca daca pierd cu Mouscron fara Hagi, as fi fost omorat de presa si de public. Testele fizice aratau ca este obosit, nu aveam voie sa il punem la asa ceva. Dar, daca pierdeam fara Hagi cu Mouscron, pentru mine ca antrenor era gata", a spus Felice Mazzu.