"Golul trebuia acordat!" Ce spune Craciunescu dupa primul gol din ISTORIA Champions League anulat dupa consultarea VAR

Olandezii de la Ajax sunt inca suparati dupa golul pe care slovenul Skomina l-a anulat inaintea de pauza meciului cu Real.

Ion Craciunescu e de parere ca centralul si asistentii din camera VAR au gresit. Craciunescu nu crede ca fotbalistul lui Ajax se afla in pozitie de offside in momentul in care mingea a plecat spre el.

"Nu e o faza simpla. Am fazut cum a comentat UEFA. Nu sunt de acord cu ce spun ei. In momentul in care mingea e atinsa de coechipier, jucatorul de la Ajax nu e in offside. Neaflandu-se in offside, nu se mai ia in calcul daca ei il deranjeaza pe portar prin deplasarea lui. Daca el n-a fost initial in pozitie de offside, atunci nu mai poate sa fie sanctionat decat daca faulteaza sau face ceva neregulamentar in fata unui adversar.

Cand mingea a fost atinsa de coechipierul lui, intre el si poarta adversa se afla un adversar, nu se mai ia in calcul ca obtureaza campul vizual al portarului sau deranjeaza un adversar, se ia in calcul numai daca el de la momentul acela incolo faulteaza un adversar. Dupa parerea mea, golul este valabil. UEFA sare mereu in ajutorul arbitrilor, dar eu cred ca golul treuia acordat", a spus Craciunescu pentru PRO TV.