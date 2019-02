UEFA a explicat motivele pentru care reusita lui Ajax a fost anulata de VAR! Decizie controversata

Ajax Amsterdam a trecut pe langa un rezultat mare in fata campioanei Europei din ultimii 3 ani, Real Madrid, iar multe degete au fost indreptate catre arbitrul intalnirii dupa victoria cu 2-1 a Realului din Olanda.

Skomina a luat o decizie importanta in minutul 38 cand a anulat reusita lui Tagliafico dupa ce s-a consultat cu sistemul VAR. UEFA a decis sa ofere o explicatie oficiala pentru decizia luata de Skomina in conditiile in care faza a provocat multe dezbateri in ceea ce priveste corectitudinea deciziei.

"In minutul 38 al primei manse dintre Ajax si Real Madrid, un gol al lui Nicolas Tagliafico a fost anulat dupa ce s-a apelat la sistemul VAR. Arbitrul a sesizat ca Dusan Tadic, coechipierul lui Tagliafico, se afla in pozitie de offside si l-a incomodat pe portar, nepermitandu-i acestuia sa joace faza sau sa blocheze mingea. Reusita a fost anulata in mod corect si s-a acordat lovitura libera pentru Real" este explicatia UEFA pentru decizie.

