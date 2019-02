Il Grande Buffon! Declaratia care a uimit internetul! "Vreau sa apar cu un baston in mana" Incredibila varsta la care vrea sa se retraga!

Buffon a fost titular in partida pe Old Trafford, cu Manchester United.

Paris Saint-Germain s-a impus in fata lui Manchester United, chiar pe Old Trafford, scor 2-0. Kimpembe si Mbappe au fost autorii celor doua goluri care ii aduc pe francezi foarte aproape de calificarea in sferturile Uefa Champions League.

Titular in poarta campioanei Frantei a fost legendarul Giangluigi Buffon, cel care a bifat al 50-lea meci fara gol primit in cea mai importanta competitie intercluburi. Chiar daca are 41 de ani, Buffon inca are planuri mari cu cariera sa. In momentul in care i-a expirat contractul cu Juventus, toti au crezut ca se va retrage, insa italianul a acceptat o noua provocare si a ajuns la PSG.

"Inca visez la 41 de ani. Am nevoie de entuziasm. Anul trecut m-am gandit la retragere, dar s-a creat prea multa negativitate. De aceea visez acum sa fiu pe teren pana la 80 de ani, cand o sa fiu un batran cu un baston in poarta si cu numarul 1 pe spate", a spus Gigi Buffon, conform La Stampa.

Gianluigi Buffon just loves playing football ???? pic.twitter.com/Fq68RTkgMd — ESPN UK (@ESPNUK) February 12, 2019

Italianul a vorbit si de victoria importanta obtinuta pe terenul lui Manchester United: "Am facut totul sa para mai usor pentru ca am dat tot ce am avut mai bun in acele 90 de minute. Unitatea este fundamentala in aceasta competitie. Am riscat, dar ne-au lasat sa respiram chiar daca eram sub presiune, reusind sa ne descurcam in momentele lor de pressing. Acest rezultat valoreaza foarte mult intr-o dubla atat de echilibrata", a declarat Buffon la finalul meciului, conform Sky Sport Italia.