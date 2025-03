Goalkeeper-ul parizienilor a fost într-o formă de zile mari și nu a trecut nimic de el în cele 130 de minute de joc.

Gianluigi Donnarumma a surprins după ce a fost erou pe Anfield

”Gigio” nu s-a dezis nici la loviturile de departajare, unde a parat șuturile expediate de Darwin Nunez și Curtis Jones. La finalul meciului, italianul s-a declarat fericit că echipa sa a reușit să întoarcă scorul pe Anfield.

”Sunt mulțumit de evoluția echipei, am știut să suferim în această seară. Știam că nu ne va fi ușor aici. Să joci pe un stadio cu un public excepțional nu este simplu. Este întotdeauna greu pe Anfield, mai ales dacă trebuie să întorci un rezultat de 0-1 din tur. Am făcut un meci grozav, am suferit așa cum știam că o vom face. Am știut cum să facem asta și sunt foarte fericit că am câștigat și ne-am calificat”, a spus Gianluigi Donnarumma.

Întrebat de ce a fugit la vestiare înainte de executarea loviturilor de departajare, Donnarumma a oferit un răspuns neașteptat: ”Trebuia să urinez. Lăsând glumele la o parte, am pregătit ceva cu antrenorul cu portarii. Trebuia să iau ceva ca să încerc să salvez niște penalty-uri.”

Goalkeeper-ul italian a vorbit și despre criticile primite în Franța și a avut un mesaj de transmis pentru contestatarii săi: ”Sunt puțin nervos din cauza asta. Văd multe critici din partea jurnaliștilor, dacă îi putem numi așa, pentru că habar nu au despre ce este vorba în această meserie. În meciul tur, am avut un șut pe poartă și un gol, a părut că a fost vina mea. Mă gândesc întotdeauna să zâmbesc, să dau tot ce am mai bun și să muncesc pentru echipă”.