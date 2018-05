LOVITURA DEVASTATOARE pentru Klopp! Nu rateaza doar finala cu Real, ci si Campionatul Mondial: accidentare teribila

Lovitura uriasa primita de Jurgen Klopp inaintea finalei UEFA Champions League cu Real Madrid.

Alex Oxlade-Chamberlain s-a accidendat la genunchi in semifinala cu AS Roma si va lipsi de pe teren o perioada insemnata. Jucatorul in varsta de 24 de ani nu va lipsi doar din finala UEFA Champions League, ci va rata si Campionatul Mondial din Rusia.



Dupa ultimele controale efectuate, medicii au avut o veste extrem de proasta pentru Alex Oxlade-Chamberlain. Va lipsi de pe teren cel putin sapte luni. Este asteptat ca jucatorul sa poata reveni abia in luna noiembrie, in cel mai optimist scenariu.