Focul la ei! Discursul antrenorului de la Sheriff Tiraspol după eșecul din Liga Campionilor cu Inter Milano

Campioana din Serie A, la care portarul Ionuţ Radu a fost rezervă, a reuşit să se impună în fața revelației actualei ediții, Sheriff Tiraspol, care venea după două succese fantastice cu Şahtior şi Real Madrid.

La finalul întâlnirii de la Milano, antrenorul oaspeților, Yuriy Vernydub, a evidențiat strategia pe care a marșat, una pe care elevii săi au pus-o în aplicare excelent în partida de Liga Campionilor de pe terenul puternicei echipe a lui Simone Inzaghi.

Mesajul pozitiv transmis de antrenorul lui Sheriff Tiraspol

Sheriff a jucat deschis, nu s-a închis în defensivă, iar tehnicianul născut în Ucraina și-a manifestat satisfacția, chiar dacă formația sa a pierdut încleștarea cu Inter Milano.

"Am făcut un meci bun împotriva unei mari echipe, am încercat să jucăm fotbal și formația mea a arătat decent. Nu ne-am apărat, am și atacat. Am înscris un gol superb din lovitură liberă și am mai beneficiat de mult oportunități în care puteam să marcăm.



Am pierdut, dar le sunt recunoscător elevilor mei pentru felul în care s-au dedicat pe teren pentru că au luptat până la capăt. Ne vom pregăti și mai bine pentru jocul de la Tiraspol", a declarat la finalul confruntării, antrenorul ucrainean al oaspeților, Yuriy Vernydub.

Rezultate Liga Campionilor | Grupa D

Inter Milano - FC Sheriff Tiraspol 3-1

Au marcat: Edin Dzeko 34, Arturo Vidal 58, Stefan de Vrij 67, respectiv Sebastien Thill 52.

Şahtior Doneţk - Real Madrid 0-5

Au marcat: Serghei Krivţov (autogol) 37, Vinicius Junior 51, 54, Rodrygo 65, Karim Benzema 90+1.

Clasament Grupa D

1 Real Madrid 3 2 0 1 7-2 6

2 Sheriff 3 2 0 0 5-4 6

3 Inter Milano 3 1 1 1 3-2 4

4 Şahtior Doneţk 3 0 1 2 0-7 1