Cele două echipe și-au dat întâlnire în prima manșă din turul 2 preliminar UEFA Champions League. Partida a avut loc pe ”National Arena Toshe Proeski” din Skopje.



Florin Tănase a reacționat imediat după faultul uluitor comis: ”Nu știu dacă a fost meritat sau nemeritat”



În minutul 78 al meciului, Florin Tănase a comis un fault dur, iar ”centralul” Nathan Verboomen nu a ezitat și l-a eliminat imediat pe omul din atacul roș-albaștrilor.



După meci, la microfonul Pro TV, Florin Tănase a explicat că eșecul a fost dureros și că îi pare rău pentru că și-a lăsat colegii în 10 în actul secund al partidei.



”O înfrângere dureroasă. Din păcate astăzi ne-am creat, zic eu, o sumedenie de ocazii. Dacă marcam noi primii, cu siguranță altul era scorul. Din păcate, am făcut și eu acea prostie, la acel fault. Poate reușeam să revenim. Îmi pare rău, dar mai este meciul retur unde cred eu că trebuie să marcăm multe goluri și să întoarcem.



Am lovit cam sus. Am vrut să opresc jocul, dar nu a fost cu talpa. Nu știu, meritat, nemeritat, e cartonaș roșu. Îmi pare rău. Am încredere că colegii mei vor face un meci bun în retur și ne vom califica.



Ne pare rău că noi ne gândeam că o să câștigăm astăzi și o să avem o opțiune importantă pentru calificare.



(n.r. S-a simțit absența lui Bîrligea, Alibec?) Da, clar avem nevoie. M-am săturat să vorbesc. Atacant, neatacant, trebuie să joci oriunde. Și să faci lucrurile cât mai bine. În rest, să comenteze altfel”, a spus Florin Tănase.