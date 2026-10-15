”Cetățenii” au primit vizita parizienilor miercuri seară, de la 22:00, pe ”Etihad”, în etapa cu numărul 2 din faza ligii UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Luis Enrique s-a impus cu 4-2 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Erling Haaland cu un ochi râde și cu altul plânge. I-a doborât recordul lui Messi după 2-4 cu PSG

Cele două goluri marcate de Manchester City au fost semnate de Erling Haaland. Norvegianul a înscris prima dată în minutul 53, la 3-0 pentru PSG, și în minutul 75, când tabela de marcaj indica 4-1 în favoarea adversarilor.

Cu cele două reușite semnate miercuri seara, Erling Haaland l-a surclasat pe Serio Aguero devenind cel mai bun marcator al ”cetățenilor” în UEFA Champions League cu 38 de goluri.

Mai mult decât atât, cu un total de 60 de goluri marcate în Champions League i-a doborât și recordul lui Messi, care ajunsese la 60 goluri în 80 de apariții. Haaland a făcut-o în doar 60 de meciuri.

La 3-0, Manchester City era ținta ironiilor în online

La pauză, City a consemnat pe rețelele sociale rezultatul, iar secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de internauți: ”N-a mers plata cu cardul?”, ”Aduceți arbitrul de la meciul cu Liverpool!” sau ”Sunteți cu echipa U19 azi?” sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de oameni.

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