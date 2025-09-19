Erling Haaland a scris istorie în Champions League! Guardiola: ”E incredibil că se află lângă cei doi monștri din ultimii 20 de ani”

Manchester City a învins-o cu scorul de 2-0 pe Napoli în prima rundă din faza principală Champions League.

După o primă repriză încheiată la egalitate, chiar dacă italienii au rămas în zece după eliminarea lui Giovanni Di Lorenzo, ”Cetățenii” s-au dezlănțuit în repriza a doua. Erling Haaland a deschis scorul în minutul 56 cu capul, din assist-ul lui Phil Foden. Doku a marcat pentru 2-0 în minutul 65.

Erling Haalannd a devenit fotbalistul care a ajuns cel mai rapid la 50 de goluri în Champions League

Cu golul marcat în meciul cu Napoli, Erling Haaland a intrat în istoria Champions League. Norvegianul a atins borna de 50 de goluri în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, însă este remarcabil faptul că este fotbalistul care a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a face acest lucru.

Haaland a ajuns la 50 de goluri în Champions League în doar 49 de jocuri și i-a depășit pe Ruud van Nistelrooy (62 de jocuri) și pe Lionel Messi (66 de jocuri).

Clasamentul jucătorilor care au ajuns cel mai rapid la 50 de goluri în Champions League

  • 1.     Erling Haaland – 49 de jocuri
  • 2.     Ruud van Nistelrooy – 62 de jocuri
  • 3.     Lionel Messi – 66 de jocuri
  • 4.     Robert Lewandowski – 77 de jocuri
  • 5.     Kylian Mbappe – 79 de jocuri

Reacția lui Pep Guardiola după recordul doborât de Erling Haaland

Antrenorul lui Manchester City a reacționat după ce Erling Haaland a reușit să ajungă la 50 de goluri în Champions League în doar 49 de meciuri.

Ce pot să spun? Cifrele vorbesc de la sine. Suntem norocoși să-l avem. Tot ce pot face este să-l felicit, pentru că este alături de marcatori precum Van Nistelrooy, Lewandowski, dar mai ales alături de cei doi monștri din ultimii 20 de ani, Cristiano și Messi. Faptul că Erling se află acolo este incredibil”, a spus Guardiola.

Întrebat dacă nordicul îi poate doborî recordul lui Cristiano Ronaldo de 140 de goluri în Champions League,  Guardiola a adăugat: ”În acest ritm, da! Nu este accidentat și mai poate juca 10 sau 12 ani. Dacă menține același ritm, da, absolut”. 

