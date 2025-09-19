Erling Haaland a scris istorie în Champions League! Guardiola: ”E incredibil că se află lângă cei doi monștri din ultimii 20 de ani”

După o primă repriză încheiată la egalitate, chiar dacă italienii au rămas în zece după eliminarea lui Giovanni Di Lorenzo, ”Cetățenii” s-au dezlănțuit în repriza a doua. Erling Haaland a deschis scorul în minutul 56 cu capul, din assist-ul lui Phil Foden. Doku a marcat pentru 2-0 în minutul 65.

Erling Haalannd a devenit fotbalistul care a ajuns cel mai rapid la 50 de goluri în Champions League

Cu golul marcat în meciul cu Napoli, Erling Haaland a intrat în istoria Champions League. Norvegianul a atins borna de 50 de goluri în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, însă este remarcabil faptul că este fotbalistul care a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a face acest lucru.

Haaland a ajuns la 50 de goluri în Champions League în doar 49 de jocuri și i-a depășit pe Ruud van Nistelrooy (62 de jocuri) și pe Lionel Messi (66 de jocuri).

Clasamentul jucătorilor care au ajuns cel mai rapid la 50 de goluri în Champions League