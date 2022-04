Prima manșă a semifinalei Champions League, dintre Manchester City și Real Madrid, 4-3, a fost un adevărat regal pentru fotbal. Pe lângă cele 7 goluri ale partidei, ambele echipe s-au întrecut în ratări și faze superbe de a înscrie. Iar la acest spectacol a contribuit și Istvan Kovacs (37 ani). Arbitrul român a fost lăudat în presa din Spania pentru prestația sa remarcabilă, iar inclusiv marele Pep Guardiola (51 ani) și-a prezentat scuzele pentru că a fost vehement la adresa „centralului”, în urma unui out dictat corect de Kovacs.

Doar că britanicii nu au fost impresionați de arbitrajul românului, iar Daily Mail l-a notat cu 5: „Nu a fost în vârful meciului. Unele decizii ciudate pentru ambele echipe”, a scris Jack Gaughan pentru publicația engleză.

Pe de altă parte, Martin Samuel, un cunoscut jurnalist britanic a analizat golul de 4-2 al lui Bernardo Silva (27 ani), când Istvan Kovacs a lăsat avantaj pentru City, în urma unui fault făcut de Toni Kross (32 ani) asupra lui Oleksandr Zinchenko (25 ani). Acesta este de părere că arbitrul a procedat corect, chiar dacă susține că Courtois se oprise.

„Trecuseră 74 de minute când Zincenko a fost răsturnat spectaculos la marginea careului. Jucătorii Madridului au văzut faultul și unii s-au oprit. Nu toți. A fost agitație în jurul lui Silva, care a pătruns în careu cu mingea la picior. De-abia atunci au realizat că românul Istvan Kovacs lăsase avantaj.

Printre cei care se opriseră a fost și portarul Courtois. De-abia s-a mișcat la șutul lui Silva. Kovacs arăta cu fermitate că a fost un gol corect”, a scris Samuel.

Martin Samuel a scris și despre hențul în careu comis pe Aymeric Laporte (27 ani), care a dus la penalty-ul transformat superb de către Karim Benzema (34 ani). Chiar dacă i s-a părut o decizie dură, englezul îi dă credit lui Kovacs și susține că „centralul” din Carei a fost îndreptățit de regulament, atunci când a arătat punctul cu var.

Should Real Madrid have been awarded a penalty? @ChristinaUnkel discusses Aymeric Laporte's handball with @MicahRichards. pic.twitter.com/JqRDMm2XLG