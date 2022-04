Sânge de reptilă! Karim Benzema a dezvăluit de ce a ales să-l execute pe Ederson cu o „scăriță” în semifinala Champions League 

Prima manșă a semifinalei Champions League, dintre Manchester City și Real Madrid, 4-3, a fost un adevărat regal pentru fotbal. Pe lângă cele 7 goluri ale partidei, ambele echipe s-au întrecut în ratări și faze superbe de a înscrie. Iar pentru madrileni a ieșit la rampă, din nou, Karim Benzema (34 ani), care a izbutit dubla care o ține în viață pe Real pentru returul de pe Santiago Bernabeu.

Primul gol al francezului a venit în urma unei execuții superbe, din afara careului, cu piciorul stâng, cu toate că Oleksandr Zinchenko (25 ani) îi făcea un marcaj strâns.

Give this man an inch. Just an inch…and he’ll take a mile.

Best No. 9 in the world.

Benzema’s 40th goal of the season:

