Suporterii lui PSV Eindhoven, echipa unde evoluează și internaționalul român Dennis Man, au oferit un moment emoționant înaintea partidei de Champions League din Grecia, contra lui Olympiakos.

PSV Eindhoven
Aceștia au adus în Atena fotografia unui prieten decedat, pentru a-i onora memoria și a-l avea "prezent" la meciul de pe tărâm elen.

Jurnaliștii de la Eindhovens Dagblad au prezentat povestea. Fanii batavi poartă cu ei la fiecare meci, acasă sau în deplasare, o fotografie plastifiată a lui Eric Provaas, un suporter marcant al clubului, decedat subit anul trecut, pe 8 iulie, la doar 50 de ani.

Deplasarea de la Atena nu a făcut excepție, iar prietenii săi au explicat demersul. "Vor fi mulți oameni în Atena care au pierdut pe cineva, pentru ei o astfel de călătorie nu mai e la fel. Așa e și pentru noi. Dar în acest mod, Eric este totuși alături de noi," a spus Patrick Sanders (57), unul dintre prietenii lui Provaas.

"Un adevărat liant"

Eric Provaas era o figură extrem de iubită în peluza lui PSV, descris drept o persoană caldă și un "adevărat liant" între suporteri.

"Încercăm să-i ducem mai departe moștenirea la fiecare meci. El m-a învățat să am respect pentru toată lumea", a completat Milène Koning (21).

Impactul său a depășit rivalitățile sportive, un lucru rar în fotbal: "Și fanii altor cluburi au fost foarte afectați de moartea lui, pentru că vorbea mereu cu respect despre ceilalți".

Prietenii lui Provaas sunt hotărâți să-i păstreze vie amintirea. "Vrem să ne amintim mereu de el, să-l ținem lângă noi. Așa că fotografia merge peste tot. Sperăm că simte și el că e aici. Pentru că ești cu adevărat mort, doar atunci când ești uitat".

PSV o înfruntă pe Olympiakos marți seară, de la ora 22:00 (vezi duelul AICI în format LIVE TEXT), într-un meci din grupele Champions League. Dennis Man a fost anunțat titular de antrenorul Peter Bosz, urmând să facă parte din trio-ul ofensiv alături de Til și Perisic.

