Aceștia au adus în Atena fotografia unui prieten decedat, pentru a-i onora memoria și a-l avea "prezent" la meciul de pe tărâm elen.



Jurnaliștii de la Eindhovens Dagblad au prezentat povestea. Fanii batavi poartă cu ei la fiecare meci, acasă sau în deplasare, o fotografie plastifiată a lui Eric Provaas, un suporter marcant al clubului, decedat subit anul trecut, pe 8 iulie, la doar 50 de ani.



Deplasarea de la Atena nu a făcut excepție, iar prietenii săi au explicat demersul. "Vor fi mulți oameni în Atena care au pierdut pe cineva, pentru ei o astfel de călătorie nu mai e la fel. Așa e și pentru noi. Dar în acest mod, Eric este totuși alături de noi," a spus Patrick Sanders (57), unul dintre prietenii lui Provaas.

