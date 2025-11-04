Aceștia au adus în Atena fotografia unui prieten decedat, pentru a-i onora memoria și a-l avea "prezent" la meciul de pe tărâm elen.
Jurnaliștii de la Eindhovens Dagblad au prezentat povestea. Fanii batavi poartă cu ei la fiecare meci, acasă sau în deplasare, o fotografie plastifiată a lui Eric Provaas, un suporter marcant al clubului, decedat subit anul trecut, pe 8 iulie, la doar 50 de ani.
Deplasarea de la Atena nu a făcut excepție, iar prietenii săi au explicat demersul. "Vor fi mulți oameni în Atena care au pierdut pe cineva, pentru ei o astfel de călătorie nu mai e la fel. Așa e și pentru noi. Dar în acest mod, Eric este totuși alături de noi," a spus Patrick Sanders (57), unul dintre prietenii lui Provaas.
"Un adevărat liant"
Eric Provaas era o figură extrem de iubită în peluza lui PSV, descris drept o persoană caldă și un "adevărat liant" între suporteri.
"Încercăm să-i ducem mai departe moștenirea la fiecare meci. El m-a învățat să am respect pentru toată lumea", a completat Milène Koning (21).
Impactul său a depășit rivalitățile sportive, un lucru rar în fotbal: "Și fanii altor cluburi au fost foarte afectați de moartea lui, pentru că vorbea mereu cu respect despre ceilalți".
Prietenii lui Provaas sunt hotărâți să-i păstreze vie amintirea. "Vrem să ne amintim mereu de el, să-l ținem lângă noi. Așa că fotografia merge peste tot. Sperăm că simte și el că e aici. Pentru că ești cu adevărat mort, doar atunci când ești uitat".
PSV o înfruntă pe Olympiakos marți seară, de la ora 22:00 (vezi duelul AICI în format LIVE TEXT), într-un meci din grupele Champions League. Dennis Man a fost anunțat titular de antrenorul Peter Bosz, urmând să facă parte din trio-ul ofensiv alături de Til și Perisic.