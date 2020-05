Dezvaluire INCREDIBILA despre finala Champions League castigata de Real cu Atletico! Arbitrul de la centru a marturisit: "Golul lui Real a fost dat din ofsaid!"

Real Madrid a castigat Champions League in fata rivalei locale, Atletico Madrid, in anul 2016, dupa loviturile de departajare.

Real Madrid a deschis scorul in prima repriza, insa Sergio Ramos se afla in ofsaid, cu toate ca arbitrul de tusa a validat golul. La centru se afla englezul Mark Clattenburg, care a vorbit intr-un interviu pentru Daily Mail, marturisind ca golul a fost validat in mod eronat.

"In acea finala, Real a inscris golul de 1-0 in prima repriza, insa golul a fost inscris dintr-un ofsaid mic. Ne-am dat seama de asta la pauza. Era o faza dificila, iar asistentul meu a dat gres", a declarat Clattenburg pentru Daily Mail.

Fostul arbitru recunoaste ca jucatorul care i-a dat mari batai de cap a fost Pepe.

"Pepe se tavalea pe jos, se prefacea. A incercat de doua ori ca sa vada daca elimin vreun jucator de la Atletico. Alt arbitru poate ar fi cazut in plasa, insa imi facusem temele.

Desi am incercat sa nu ma las condus de prejudecati, ii cunosteam modul de gandire si a trebuit sa incerc sa il conduc. Este un jucator in care nu poti avea incredere. Un joc ar putea decurge usor iar dintr-o data, face el ceva", a spus Clattenburg.