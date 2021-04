Tanase, dezvaluiri complete: "N-am cerut penalty, de ce mi-a dat galben pentru simulare?! Stiti ce mi-a zis Coltescu?" Rade de CFR: "A fost stand-up aseara, am vazut ce penalty-uri cereau. Am ras"

Tanase recunoaste ca n-a fost penalty la faza din minutul 75, cand Coltescu a dat initial 11 metri, apoi s-a razgandit.

Golgeterul de la FCSB are insa o problema cu decizia lui Coltescu. Nu crede ca ar fi trebuit sa fie avertizat cu galben pentru simulare.

"A fost galben gratuit. A fost simulare? N-a fost. Asa a vazut, mi-a dat galben, sunt invatat. Am facut o repriza penibila, a doua a fost foarte buna. Stiam ce joaca Sepsi, dar am stat foarte prost in teren. E greu cand intri cu handicap la pauza, nu poti sa revii mereu. Am reusit sa egalam, dar n-am mai dat inca un gol. Daca vom juca la fel ca in prima repriza, vor fi surprize neplacute pentru noi in continuare.

Nu este dependenta de mine echipa. Toti jucatorii de aici au valoare, toti au rolul lor. Arbitrul mi-a aratat cartonasul, l-am intrebat de ce si mi-a spus ca n-are ce sa mai faca. Nu ma interesa de ce a intors decizia, ma interesa de ce mi-a dat galben. Daca mai iau doua cartonase, ce fac? Am calcat pe minge si am cazut", a spus Tanase la Digisport.

Fotbalistul i-a intepat si pe rivalii de la Cluj, care ieri s-au plans de arbitraj la derby-ul cu Craiova. Tanase spune ca a ras la 'spectacolul de stand-up al CFR-ului'.

"Aseara, a fost un stand-up la TV dupa meciul lor. Am ras la penalty-urile pe care le cereau ei. M-a amuzat foarte tare. Am protestat eu la arbitru pentru penalty-ul din seara asta? Nu. Nu vreau eu sa zic cine e mai avantajata si cine mai dezavantajata, nu e treaba mea asta", a comentat Tanase.