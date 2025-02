Echipa lui Carlo Ancelotti s-a impus categoric cu 3-1 în returul play-off-ului pentru optimile competiției. Kylian Mbappe a fost eroul serii, reușind un hat-trick care a pecetluit soarta campioanei Angliei.



Cuvintele rostite de Pep Guardiola



La finalul meciului, Pep Guardiola a recunoscut superioritatea adversarilor și a transmis un mesaj de felicitare pentru Real Madrid.



„Nu am putut face față fizicului și ritmului pe care îl au. Am încercat să avem calm cu mingea, dar am primit gol la prima acțiune și de acolo a fost mult mai greu. Trebuie să acceptăm realitatea: cea mai bună echipă a câștigat. Felicitări Real Madrid, iar noi ne vom concentra pe Premier League”, a spus Guardiola, citat de City Xtra.



Mbappe a făcut spectacol, City a fost de nerecunoscut

După 3-2 în tur, Real Madrid a dominat clar returul. Mbappe a deschis scorul încă din minutul 4, profitând de o eroare în apărarea lui City. Tot francezul a majorat avantajul în minutul 34, iar în repriza a doua a completat hat-trick-ul, lăsând campioana Angliei fără reacție.



City a marcat abia în prelungiri prin Nico Gonzalez, dar golul a fost doar o consolare într-un meci în care echipa lui Guardiola a părut complet depășită.



Pentru prima dată în carieră, Pep Guardiola a fost eliminat înainte de optimile UEFA Champions League. În schimb, Real Madrid merge mai departe cu un scor general de 6-3 și rămâne în cursa pentru al 15-lea trofeu al Ligii Campionilor.