Internaţionalul nigerian Victor Osimhen, atacantul echipei Galatasaray Istanbul, a preluat conducerea în clasamentul golgheterilor actualei ediţii a Ligii Campionilor la fotbal, graţie hat-trick-ului reuşit miercuri seara pe terenul formaţiei Ajax Amsterdam (scor 3-0).



Osimhen a ajuns la un total de şase goluri în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi, depăşindu-i pe francezul Kylian Mbappe (Real Madrid), englezul Harry Kane (Bayern Munchen) şi norvegianul Erling Haaland (Manchester City), toţi cu câte 5 reuşite.



Victor Osimhen, golgheter în Champions League



Haaland a înscris la rândul său un gol miercuri în meciul câştigat de "cetăţeni", cu scorul de 4-1, în faţa fostei sale formaţii, Borussia Dortmund, pe Etihad Stadium, în timp ce Mbappe şi Kane nu şi-au trecut numele pe tabela de marcaj în această rundă.



Jucătorul lui Manchester City a ajuns astfel la un total de 54 de goluri în Champions League de la debutul carierei sale, apropiindu-se la doar două reuşite de olandezul Ruud van Nistelrooy, fostul atacant al lui Manchester United şi Real Madrid, ocupantul locului al optulea în ierarhia all-time a marcatorilor, relatează Agerpres.



Clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor ediţia 2025-2026:

6 goluri: Osimhen (Galatasaray)

Osimhen (Galatasaray) 5 goluri: Haaland (Manchester City), Kane (Bayern Munchen), Kylian Mbappé (Real Madrid)

Haaland (Manchester City), Kane (Bayern Munchen), Kylian Mbappé (Real Madrid) 4 goluri: Anthony Gordon (Newcastle), Lautaro Martinez (Inter Milano), Rashford (FC Barcelona)

Anthony Gordon (Newcastle), Lautaro Martinez (Inter Milano), Rashford (FC Barcelona) 3 goluri: Andrade (Qarabag), Harvey Barnes (Newcastle), Luis Diaz (Bayern Munchen), Guruzeta (Athletic Bilbao), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Fermin Lopez (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Paixao (Olympique Marseille), Vlahovic (Juventus Torino)

Andrade (Qarabag), Harvey Barnes (Newcastle), Luis Diaz (Bayern Munchen), Guruzeta (Athletic Bilbao), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Fermin Lopez (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Paixao (Olympique Marseille), Vlahovic (Juventus Torino) 2 goluri: Dennis Man (PSV Eindhoven), Akgun (Galatasaray), Julian Alvarez (Atlético Madrid), Bensebaini (Dortmund), Forbs (FC Bruges), Burkardt (Eintracht Frankfurt), Doue (PSG), Dumfries (Inter Milano), Estevao (Chelsea), Foden (Manchester City), Aleix Garcia Serrano (Bayer Leverkusen), Gyokeres (Arsenal), Hauge (Bodoe/Glimt), Rasmus Hojlund (Naploli), Nicolas Jackson (Bayern Munchen), Kvaraţhelia (PSG), Mbodji (Slavia Praga), McTominay (Napoli), Nuno Mendes (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Pepi (PSV Eindhoven), Goncalo Ramos (PSG), Saibari (PSV Eindhoven), Saka (Arsenal), Samardzic (Atalanta), Alisson Santos (Sporting Lisabona), Marcus Thuram (Inter Milano), Ferran Torres (FC Barcelona), Tresoldi (FC Bruges), Trincao (Sporting Lisabona), van de Ven (Tottenham), van Dijk (Liverpool), Yamal (FC Barcelona).



Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii):