"Creeaza SPAIMA la fel ca Messi!" Portarul celor de la AS Roma a facut comparatia intre Salah si starul Barcei

AS Roma incearca o noua minune in acest sezon de UEFA Champions League, miercuri seara in direct la Pro TV.

Portarul celor de la AS Roma, titular la nationala Braziliei, Alisson Becker, considera ca fostul sau coechier, Mohamed Salah, este intr-un moment al carierei in care creeaza la fel de multa teama adversarilor precum Lionel Messi! Salah a plecat vara trecuta de la AS Roma si are un sezon de debut fenomenal la Liverpool, reusind 43 de goluri in toate competitiile.



"Este foarte dificil. El (Salah) are un talent nativ si acum are multa incredere in propriile forte, insa putem sa-l oprim ca echipa. Messi este cel mai puternic jucator impotriva caruia am jucat, insa acum Momo (Salah) creeaza teama ca el.



La ce sezon are poate ca va fi in calcule pentru Balonul de Aur sau macar in primii 3 chiar daca jocurile se fac dupa Champions League si, mai ales, dupa Campionatul Mondial" a spus Alisson pentru Gazzetta dello Sport.

Alisson si Salah ar putea fi din nou coechipieri din vara - portarul brazilian este principala tinta a lui Jurgen Klopp pentru postul de portar in sezonul viitor.