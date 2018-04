City - Liverpool, AZI, 21:45, ProTV | Gundogan a facut vizita medicala la Barcelona! Anuntul facut de presa spaniola chiar in ziua derby-ului cu Liverpool

Manchester City - Liverpool, ora 21:45, in direct la ProTV.



Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Returul sferturilor UEFA Champions League se reia de la scorul de 3-0 pentru Liverpool. City se gandeste la meciul din turul Premier League atunci cand a castigat cu 5-0 si spera sa repete performanta in aceasta seara pentru a se califica.

In ziua meciului cu Liverpool, spaniolii dezvaluie ca Barcelona a fost la un pas "sa fure" un jucator pe care Guardiola l-a dorit foarte mult. Ilkay Gundogan a fost foarte aproape de a semna cu Barcelona in 2015 atunci cand jucatorul chiar a efectuat vizita medicala pe Camp Nou.

Potrivit MundoDeportivo, Barcelona si Borussia Dortmund ajunsesera la o intelegere, iar germanii urmau sa primeasca 20 de milioane de euro in schimbul fotbalistului. Mutarea a fost contramandata de antrenorul Luis Enrique care l-a preferat pe Arda Turan in locul lui Gundogan. Peste doar un an, Ilkay Gundogan ajungea la Manchester City.