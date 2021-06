Cine este Borac Banja Luka, adversara Clujului din primul tur preliminar al Champions League! Cat valoreaza cel mai scump jucator al campioanei din Bosnia si Hertegovina

CFR Cluj va intalni campioana din Bosnia si Hertegovina in primul tur preliminar al Champions League.

Prima confruntare dintre cele doua campioane va avea loc pe 6/7 iunie, la Cluj, urmand ca returul sa se dispute in saptamana urmatoare, pe 13/14 iunie.

???????? CFR Cluj - ???????? FK Borac Banja Luka, in the first qualifying round of the UEFA Champions League 2021-22 pic.twitter.com/ldzMc5bx4Y — Kerdeq (@Kerdeq) June 15, 2021

Borac Banja Luka a incheiat acest sezon pe prima pozitie in campionatul din Bosnia si Hertegovina, cu 67 de puncte, la doua puncte in fata lui Sarajevo, ocupanta pozitiei secunde.

Titlul cucerit de Borac Banja Luka in sezonul proaspat incheiat este al doilea din istoria clubului, primul fiind castigat in urma cu 10 ani, in sezonul 2010-2011.

5,33 milioane de euro valoreaza intregul lor al lui Borac Banja Luka.

Cel mai valoros jucator al campioanei din Bosnia si Hertegovina este Almedin Ziljkic, 25 de ani, care valoreaza, potrivit transfermarkt.com, 700 de mii de euro.

In atacul echipei din Bosnia si Hertegovina se afla Goran Zakaric, care a trecut pe la CSU Craiova in sezonul 2019-2020, disputand zece meciuri in tricoul oltenilor.