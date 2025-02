Kylian Mbappe a făcut un meci mare şi a înscris un hat-trick în poarta lui Ederson. Francezul a deschis scorul în minutul 4. Tot atacantul galacticilor a majorat avantajul gazdelor, în minutul 33, şi şi-a desăvârşit hat-trick-ul în minutul 61.

Oaspeţii au înscris în minutul 90+2. După o lovitură liberă a lui Marmoush, mingea a lovit bara şi a revenit în teren, iar Nico Gonzalez a trimis în plasă.

În interviul acordat după partida de pe Santiago Bernabeu, Jude Bellingham a fost întrebat despre jucătorul de la Real Madrid care consideră să se sacrifică cel mai mult pentru echipă, iar starul britanic a răspuns imediat.

"Putem vorbi despre Rodrygo? Este cel care se sacrifică cel mai mult și nu se plânge. Nimeni nu vorbește despre el. Este minunat, are abilități incredibile și o face pentru echipă", a fost întrebarea lui Thierry Henry.

"Rodrygo este foarte subapreciat. Pentru mine este cel mai talentat și mai înzestrat jucător din echipă. Lucrurile pe care le face cu mingea.. glezna mea s-ar rupe", a declarat Jude Bellingham.

Ce a declarat Pep Guardiola după eliminarea din Champions League

La finalul meciului, tehnicianul ibericilor a recunoscut superioritatea adversarilor și a transmis un mesaj de felicitare pentru Real Madrid.



„Nu am putut face față fizicului și ritmului pe care îl au. Am încercat să avem calm cu mingea, dar am primit gol la prima acțiune și de acolo a fost mult mai greu. Trebuie să acceptăm realitatea: cea mai bună echipă a câștigat. Felicitări Real Madrid, iar noi ne vom concentra pe Premier League”, a spus Pep Guardiola, citat de City Xtra.