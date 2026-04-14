Partida Atletico Madrid - FC Barcelona, din returul „sferturilor” Champions League poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 4 al meciului de pe „Wanda Metropolitano”, iar Ferran Torres a dublat avantajul catalanilor. Lookman și-a readus echipa în avantaj la general în minutul 31.
Accidentare groaznică a lui Fermin Lopez: ce s-a întâmplat cu jucătorul Barcelonei
Fermin Lopez a primit o pasă excelentă de la Lamine Yamal, dar lovitura sa de cap a fost parată de portarul Musso.
După reflexul excelent, argentinianul l-a lovit serios în figură, fără intenție, pe mijlocașul Barcelonei.
Fermin Lopez a sângerat serios după contact și a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar a putut continua partida.
Echipele de start din Atletico Madrid - Barcelona:
- Atletico Madrid: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez
Rezerve: Oblak, Esquivel, Matinez, Bonar, Julio Diaz, Mendoza, Johnny, Alex, Obed argas, Nico, Sorloth, Almada
Antrenor: Diego Simeone
- Barcelona: J.Garcia - Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Yamal, Olmo, Lopez - Torres.
Rezerve: Balde, Araujo, Lewandowski, Rashford, Casado, De Jong, Szczesny, Roony, Kochen, Cortes, Xavi Espartt, Tommy
Ce program a avut echipa lui Diego Simeone, în ultima perioadă! Practic, începând cu a treia săptămână a lunii martie, Atletico a jucat numai meciuri mari de tot. Cu o singură excepție. Vorbim despre duelul din weekend cu Sevilla – care nu mai e ce a fost – pierdut cu 1-2.
În rest, madrilenii au dat de principalele lor rivale, Real și Barcelona, ba în campionat, ba în Champions League. Iată rezultatele:
*22 martie: Real Madrid – Atletico Madrid, scor 3-2 (La Liga)
*4 aprilie: Atletico Madrid – Barcelona, scor 1-2 (La Liga)
*8 aprilie: Barcelona – Atletico Madrid, scor 0-2 (Liga Campionilor)
Practic, fără șanse la titlu în Spania, Griezmann și compania au câștigat unde rezultatul a contat cel mai mult pentru ei: în turul sferturilor Champions League! Iar diseară, de la ora 22:00, Atletico își va propune să încheie cu succes dubla cu Barcelona, avansând în semifinalele competiției.
Dacă Atletico va reuși marea surpriză și va elimina Barcelona din Champions League, în semifinale o așteaptă învingătoarea duelului Sporting Lisabona – Arsenal (0-1 în tur).
