Partida Atletico Madrid - FC Barcelona, din returul „sferturilor" Champions League

Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 4 al meciului de pe „Wanda Metropolitano”, iar Ferran Torres a dublat avantajul catalanilor. Lookman și-a readus echipa în avantaj la general în minutul 31.

Accidentare groaznică a lui Fermin Lopez: ce s-a întâmplat cu jucătorul Barcelonei

Fermin Lopez a primit o pasă excelentă de la Lamine Yamal, dar lovitura sa de cap a fost parată de portarul Musso.

După reflexul excelent, argentinianul l-a lovit serios în figură, fără intenție, pe mijlocașul Barcelonei.

Fermin Lopez a sângerat serios după contact și a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar a putut continua partida.