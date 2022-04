După 1-0 în tur pentru iberici, Bayern Munchen a căutat să întoarcă rezultatul pe Allianz Arena. Lewandowski a marcat, dar înainte ca meciul să ajungă în prelungiri, Chukwueze a dat lovitura și a stabilit scorul final, 1-1.

Robert Lewandowski poate pleca de la Bayern Munchen!

Presa internațională a pus sub semnul întrebării viitorul lui Lewandowski la Bayern Munchen, după ce s-a zvonit că acesta ar fi ajuns la un acord cu Barcelona, unde ar urma să joace din vară. Înainte de toate, polonezul va mai purta o rundă de negocieri cu șefii lui Bayern, care vor cu orice preț să-și păstreze golgheterul.

"Cu siguranță îl vom avea pe Robert cu noi pentru încă un sezon. Nu suntem nebuni să discutăm despre transferul unui jucător care marchează 30-40 de goluri în fiecare an. Avem un contract cu Robert până în iunie 2023. Întotdeauna am spus că vom începe discuțiile și am început să facem asta de mult”, a spus Oliver Kahn, conform Amazon Prime Video.

Robert Lewandowski nu este mulțumit de faptul că oficialii lui Bayern s-au arătat reticenți în startul negocierilor pentru un nou contract, astfel că a decis să nu își prelungească înțelegerea și să caute o nouă 'aventură'. Sursa citată informează că polonezul l-a informat deja pe Oliver Kahn, președintele lui Bayern Munchen, despre decizia pe care a luat-o.

Robert Lewandowski ar fi primul polonez din istoria Barcelonei la fotbal. Catalanii au mai avut polonezi în lot la handbal, pe Bogdan Wenta și Kamil Syprzak, dar și la baschet, pe Maciej Lampe.

Bayern Munchen, eliminată din Champions League

În semifinalele Ligii Campionilor, Villarreal va întâlni învingătoarea din duelul Liverpool - Benfica. În turul din Portugalia, echipa lui Jurgen Klopp s-a impus cu 3-1.

Bayern a fost eliminată din Champions League, dar ar putea da golgheterul competiției! Robert Lewandowski conduce acest top, cu 13 reușite, la un singur gol distanță de locul doi, ocupat de Karim Benzema.