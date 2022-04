Thomas Tuchel, revoltat de gestul arbitrului. Cum l-a surprins imediat după Real - Chelsea: "Sunt extrem de dezamăgit!"

După 1-3 în turul de la Londra, Chelsea a arătat o cu totul altă față pe Santiago Bernabeu, iar după 75 de minute avea deja scor de calificare, 3-0. Totuși, Real a împins meciul în prelungiri după golul lui Rodrygo, din minutul 90, iar Karim Benzema a adus calificarea madrilenilor grație reușitei din minutul 90+6.

Thomas Tuchel, revoltat de gestul arbitrului după Real Madrid - Chelsea 2-3

La finalul partidei, Thomas Tuchel, antrenorul lui Chelsea, a explicat că doar ghinionul și anumite greșeli majore făcute de echipa sa pe parcursul celor două meciuri au făcut ca londonezii să fie eliminați, însă germanul a vorbit și despre un moment cu centralul polonez Szymon Marciniak în prim-plan.

Tuchel s-a arătat "extrem de dezamăgit" pentru că polonezul nu a mers la monitor să revadă golul anulat pentru henț al lui Marcos Alonso, din minutul 63, iar felul în care l-a surprins pe Marciniak la finalul jocului i-a pus capac.

"Îl admir pe Carlo Ancelotti. Când am mers să îi strâng mâna, l-am văzut pe arbitru zâmbind și răzând alături de antrenorul adversarilor. A fost un moment foarte nepotrivit să facă asta și i-am spus și lui.

Nu am văzut golul anulat, dar sunt foarte, foarte dezamăgit că nu a mers arbitrul să verifice singur faza. Extrem de dezamăgit! În ambele meciuri am avut senzația că toate deciziile luate au fost cu 51% pentru echipa cealaltă. Așa e când joci contra lui Real Madrid în Champions League. Am avut ghinion azi.

E dureros mereu când pierzi, dar acest eșec poate fi digerat pentru că nu avem niciun regret. Am dat totul. Am jucat așa cum am vrut, am arătat calitate și caracter. Meritam să ne calificăm. Nu a fost să fie azi. Am avut ghinion, pur și simplu.

Nu e nimic de regretat. Am avut o diferență uriașă de recuperat pentru că am făcut greșeli mari în tur. Din nefericire, și ambele goluri de azi au venit după erori mari pe construcție. Au profitat de greșelile noastre prin calitatea individuală a jucătorilor", a spus Tuchel, citat de Express.

Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, unde va întâlni câștigătoarea din duelul Manchester City - Atletico Madrid. În tur, formația lui Pep Guardiola s-a impus cu 1-0.