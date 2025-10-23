Au răbufnit după eșecul din Champions League: "Scandalos că există asemenea arbitri!"

Au răbufnit după eșecul din Champions League: Scandalos că există asemenea arbitri!
Marseille a pierdut meciul cu Sporting Lisabona, din UEFA Champions League, scor 1-2, după ce formația franceză a condus la pauză.

Marseille a avut 1-0 la pauză contra lui Sporting după un gol marcat de Igor Paixao, în minutul 14. Echipa lui Roberto De Zeri a fost însă obligată să joace o repriză în inferioritate numerică, după ce fundașul Emerson a văzut cartonașul roșu.

Marseille critică arbitrajul după eșecul cu Sporting din Champions League

Emerson a încasat primul galben în minutul 39, după un henț considerat intenționat de arbitrul sloven Rade Obrenovic. Câteva minute mai târziu, tot Emerson a fost în prim-plan: a căzut în careul advers de lângă un adversar, iar centralul a dictat în primă fază penalty pentru Marseille.

Obrenovic a fost însă chemat la monitorul VAR și a observat că Emerson nu a fost faultat. Slovenul nu numai că a anulat penalty-ul pentru Marseille, însă i-a acordat și al doilea cartonaș galben lui Emerson pentru simulare.

Rămasă în 10, Marseille nu a rezistat în repriza secundă de pe Estádio José Alvalade. Sporting s-a impus cu 2-1 după golurile lui Geny Catamo și Alisson Santos.

Aubameyang: "Scandalos să ai asemenea arbitri"

Pierre-Emerick Aubameyang (36 de ani), veteranul lui Marseille, a criticat în termeni duri decizia arbitrului de a-l elimina pe Emerson în prelungirile primei reprize.

"Arbitrii nu au fost la nivelul meciului în această seară. Nu ni s-a dat nimic. Am dominat partida, am și marcat primii, însă primul galben încasat de Emerson a fost scandalos. Nu a fost ceva intenționat, pur și simplu nu avea ce să facă cu mâna.

În repriza secundă ne-a fost dificil, iar Sporting a presat și a marcat. Arbitrul nu ne-a permis să vorbim cu el, ne-a spus că discută doar cu căpitanii. E scandalos să ai asemenea arbitri într-un meci cu o astfel de miză. Eliminare a schimbat complet meciul", a spus Aubameyang, după meci, potrivit RMC Sport.

Roberto De Zerbi, antrenorul lui OM, a avut un discurs similar: "Am fost taxați de erorile de arbitraj. Nu mi-a plăcut cum a fost oficiat meciul. Cred că arbitrul nu a fost potrivit pentru un astfel de meci".

