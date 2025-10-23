Au răbufnit după eșecul din Champions League: "Scandalos că există asemenea arbitri!"

Marseille a avut 1-0 la pauză contra lui Sporting după un gol marcat de Igor Paixao, în minutul 14. Echipa lui Roberto De Zeri a fost însă obligată să joace o repriză în inferioritate numerică, după ce fundașul Emerson a văzut cartonașul roșu.

Marseille critică arbitrajul după eșecul cu Sporting din Champions League



Emerson a încasat primul galben în minutul 39, după un henț considerat intenționat de arbitrul sloven Rade Obrenovic. Câteva minute mai târziu, tot Emerson a fost în prim-plan: a căzut în careul advers de lângă un adversar, iar centralul a dictat în primă fază penalty pentru Marseille.



Obrenovic a fost însă chemat la monitorul VAR și a observat că Emerson nu a fost faultat. Slovenul nu numai că a anulat penalty-ul pentru Marseille, însă i-a acordat și al doilea cartonaș galben lui Emerson pentru simulare.



Rămasă în 10, Marseille nu a rezistat în repriza secundă de pe Estádio José Alvalade. Sporting s-a impus cu 2-1 după golurile lui Geny Catamo și Alisson Santos.