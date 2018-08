LIVE 22:00 PAOK - Benfica! Razvan Lucescu, in fata istoriei! PSV - BATE, Salzburg - Steaua Rosie

Comentam impreuna cele mai tari meciuri din Playoff-ul Champions League pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Razvan Lucescu are ocazia sa scrie istorie la PAOK. Dupa 1-1 in turul din Portugalia, PAOK o primeste in calvarul de la Salonic pe Benfica.

PAOK ar putea ajunge pentru prima data in istorie in grupele UEFA Champions League.



De la ora 22:00 se joaca PSV - Bate (3-2 in tur) si Salzburg - Steaua Rosie Belgrad (0-0 in tur).

CUM ARATA URNELE



Joi are loc tragerea la sorti pentru grupele Uefa Champions League. Ajax, Young Boys si AEK Atena s-au calificat ieri in grupele celei mai importante competitii europene. Iata cum arata urnele:

Urna 1: Real Madrid, Atletico Madrid, FC Barcelona, Bayern Munchen, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moscova

Urna 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Sahtior Donetsk, Benfica*, Napoli, Tottenham, AS Roma

Urna 3: Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, FC Salzburg*, Ajax, TSKA Moscova, PSV Eindhoven*

Urna 4: Valencia, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Inter, Hoffenheim, AEK Atena

Daca PAOK o invinge pe Benfica, Liverpool trece in urna 2 si Valencia in urna a 3-a. Daca BATE sau Steaua Rosie reusesc calificarea, Valencia urca in urna a 3-a.