FABULOS! Cum a sarbatorit Djokovic calificarea celor de la Steaua Rosie Belgrad in grupele Champions League | VIDEO

Novak Djokovic, fostul lider mondial sarb, a sarbatorit intr-un mod inedit victoria celor de la Steaua Rosie Belgrad din play-off-ul Champions League.

Steaua Rosie Belgrad s-a calificat pentru prima data in grupele UEFA Champions League, iar Djokovic a facut spectacol pe retelele de socializare. Sarbul, aflat la New York pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, s-a filmat fiind imbracat in culorile favoritilor in timp ce canta un cantec de galerie.

Steaua Rosie Belgrad a ajuns in grupe, dupa 2-2 cu Red Bull Salzburg, in retur si 0-0 în tur. Acestia au reusit sa obtina calificarea pentru prima oara in istorie in grupele noului format din Liga Campionilor.

Steaua Rosie Belgrad castiga Cupa Campionilor Europeni in 1991, pe vremea cand Miodrag Belodedici era in echipa sarbilor.