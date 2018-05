TRIPLA LOVITURA pentru Tottenham! 3 super jucatori pentru Pochettino

Pochettino si-a prelungit ieri contractul cu Tottenham.

Argentinianul vrea sa reinventeze echipa in noul sezon. Daily Mirror anunta ca Pochettino si-a stabilit cele 3 prioritati in campania de achizitii. Martial de la Manchester United, Matthijs de Ligt de la Ajax si Ryan Sessegnon de la Fulham sunt jucatorii care pot aduce un nou aer in primul 11. Sessegnon ar urma sa-i ia locul lui Rose, dorit insistent de United, in timp ce De Ligt e considerat inlocuitorul lui Alderweireld, si el aflat pe lista lui Mourinho.

Martial a avut o relatie complicata cu managerul portughez, iar performantele sale au fost in scadere fata de sezonul trecut. Totul a condus la omiterea sa din lotul Frantei pentru Campionatul Mondial. Presa din Anglia a scris ca si Chelsea si-l doreste.