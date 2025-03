Cormoranii au fost eliminați de PSG în optimile de finală ale Champions League. După victoria obținută pe Parc des Princes, Liverpool a pierdut cu 0-1 (1-4 d.l.d.).

Arne Slot: ”Cel mai bun meci în care am fost implicat vreodată!”

În ciuda dezamăgirii create de eliminarea din Champions League, Arne Slot a mărturisit că partida cu PSG a fost una dintre cele mai frumoase partide în care a fost implicat vreodată. Antrenorul echipei de pe Anfield susține că echipa sa a făcut un meci perfect, însă a fost urmărită de ghinion în returul cu PSG.

Declarația este una surprinzătoare, având în vedere că timp de 120 de minute, ”Cormoranii” nu au reușit să marcheze în fața propriilor suporteri, iar Darwin Nunez și Curtis Jones au executat lamentabil cele două penalty-uri ratate.

Arne Slot spune că Liverpool se va concentra acum pe cele două trofee rămase în joc pentru ”Cormorani”: Cupa Ligii Angliei și titlul de campioană în Premier League.

”A fost cel mai bun meci de fotbal în care am fost implicat vreodată. O prestație incredibilă, mai ales în comparație cu cea de săptămâna trecută. Primele 20-25 de minute, am fost peste ei, ne-am creat ocazie după ocazie, dar dintr-o dată am fost conduși cu 1-0. Poate a fost exact opusul, poate ni s-a dus norocul.

După 90 de minute, am simțit că meritam mai mult decât să fim conduși. Așteptam să marcăm. Nu cred că în repriza a doua, în afară de ultimele cinci minute, ne-au pus probleme. Am făcut un joc perfect, decât că nu am marcat. A fost același lucru pentru PSG săptămâna trecută, când au făcut un joc perfect, dar nu au marcat.

Este întotdeauna dificil când depui atât efort. Nu i-am văzut niciodată atât de agresivi și cu atât de multă intensitate cum au fost în primele 25 de minute și dintr-o dată vezi că ești condus cu 1-0. Un gol ghinionist. Am ajuns la penalty și noi, olandezii, știm cucm să pierdem la loviturile de departajare.

Pare nedrept să fim deja eliminați, ești în vârful clasamentului, apoi întâlnești o echipă precum PSG, dar, totodată, asta este partea frumoasă în fotbal. Oamenii din întreaga lume s-au bucurat să urmărească acest meci, iar diferența a fost mică. Dacă vrei să câștigi, trebuie să ai și puțin noroc. Săptămâna trecută am avut, acum nu.

Acum este clar ce avem de făcut pentru restul sezonului, o finală a Cupei Ligii și nouă mecuri rămase în Premier League”, a spus Arne Slot după meci.