Clubul din Kazakhstan a pierdut în meciul de debut în fața lui Sporting Lisabona, scor 1-4, după o deplasare istorică, mai mare de 7.000 de kilometri.

Sherkhan Kalmurza a scris istorie în Champions League

După primele 45 de minute, lusitanii au intrat la avantaje cu un avantaj de un singur gol, după reușita lui Trincao din minutul 44. Portughezii s-au dezlănțuit în actul secund și au marcat de trei ori în doar trei minute prin Trincao (’65), Alisson Santos (’67) și Quenda (’68).

Golul de onoare al lui Kairat Almaty a venit în minutul 86 și i-a aparținut lui Edmilson Santos.

Un jucător al lui Kairat Almaty a avut parte de un debut nesperat în cea mai importantă competiție europeană. În vârstă de doar 18 ani, Sherkhan Kalmurza este al treilea portar al kazahilor și până la meciul cu Sporting Lisabona a adunat doar 77 de minute în fotbalul profesionist.

A debutat la prima echipă în weekendul trecut, în victoria obținută de Kairat Almaty în fața lui Aktobe, scor 1-0. Atunci, Kalmurza a profitat de faptul că titularul Aleksandr Zarutskiy este accidentat, iar în meciul cu Aktobe s-a accidentat și prima rezervă, Temirlan Anarbekov.

Cei doi nu au fost apți nici pentru debutul lui Kairat Almaty în Champions League, astfel că echipa din Kazakhstan s-a bazat tot pe Kalmurza chiar dacă experiența sa la nivelul primei echipe este limitată. Totuși, portarul de 18 ani nu a dezamăgit. Chiar dacă a primit patru goluri, dintre care trei în doar trei minute, Sherkhan Kalmurza a reușit să apere și o lovitură de la 18 metri în prima repriză, când i-a refuzat golul lui Morten Hjulmand și a devenit cel mai tânăr goalkeeper care apără un penalty în debutul în Champions League.

