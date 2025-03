După ce a câștigat meciul tur de pe Santiago Bernabeu, 2-1, Real Madrid a fost condusă încă din secunda 27 pe Metropolitano, în urma golului înscris de Conor Gallagher. Scorul a rămas apoi nemodificat 120 de minute și s-a ajuns la loviturile de departajare, unde Real s-a impus cu 4-2.

Reacția lui Carlo Ancelotti după Atletico Madrid - Real Madrid



Din tabăra lui Real Madrid au transformat Mbappe, Bellingham, Valverde și Rudiger, în timp ce Vazquez a ratat a patra execuție. De partea cealaltă, de la Atletico au transformat doar Sorloth și Correa, în timp ce Alvarez (reușită anulată după intervenția VAR) și Llorente au ratat.



Fundașul Antonio Rudiger și-a asumat execuția decisivă la loviturile de departajare, însă Carlo Ancelotti dezvăluie că inițial voia să mizeze pe Endrick, care nu se simțea tocmai confortabil.



"Pentru a cincea lovitură de departajare oscilam între Endrick și Rudiger, dar apoi am văzut fața lui Endrick și am zis: 'Mai bine Rudiger!'.



Am vrut să-l pun pe Endrick al cincilea executant, dar mi-am dat seama că Rudiger are mai mult sânge rece. Endrick nu mi s-a părut foarte fericit când i-am zis să bată al cincilea", a spus Carlo Ancelotti.

Endrick a fost introdus în minutul 115 de Carlo Ancelotti. Tânărul brazilian i-a luat locul lui Vinicius, care a ratat un penalty în minutul 70.

"A fost un meci dificil, mai ales că am primit gol foarte repede. Atletico s-a apărat bine și a încercat să speculeze contraatacurile. A fost o dublă foarte echilibrată, iar contra lui Atletico este dificil să îți creezi ocazii. Am avut una la faza superbă a lui Mbappe, dar am ratat penalty-ul, iar meciul a rămas echilibrat până la la loviturile de departajare", a mai spus Ancelotti.

Meciurile din sferturile de finală Champions League



Arsenal - Real Madrid

PSG - Aston Villa

FC Barcelona - Borussia Dortmund

Bayern Munchen - Inter Milano



Cum vor arăta semifinalele din Champions League



Arsenal / Real Madrid - PSG / Aston Villa

FC Barcelona / Borussia Dortmund - Bayern Munchen / Inter Milano



