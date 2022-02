"Am crezut că mi-a spart nasul". Mauricio Pochettino a dezvăluit ce s-a întâmplat imediat după golul marcat de Mbappe 

Vicecampioana Franței a dominat partida de pe Parc des Princes și nu le-a permis madrilenilor să aibă vreun șut pe spațiul porții lui Gianluigi Donnarumma.

După o oră de joc pe Parc des Princes, Kylian Mbappe a fost faultat în careu de Dani Carvajal, iar italianul Daniele Orsato a dictat lovitură de la 11 metri pentru PSG. Lionel Messi a executat, însă șutul argentinianului a fost respins de Thibaut Courtois, care a avut mai multe intervenții salvatoare de-a lungul jocului.

Kylian Mbappe a adus o victorie uriașă pentru PSG în minutul 90+4, la ultima fază. Starul francez a luat o acțiune pe cont propriu, a trecut de Lucas Vazquez și l-a învins pe Thibaut Courtois cu un șut din unghi.

Pochettino, protagonistul unui accident de prea multă bucurie

La conferința de presă care a avut loc după meci, tehnicianul argentinian a povestit ce s-a întâmplat imediat după golul marcat de starul francez.

"Am simțit două lucruri. Întâi bucurie, apoi pe Paredes alergând spre mine și lovindu-mă în nas și piept. Am crezut că mi-a spart nasul. Am chemat doctorul și i-am spus:'Cred că l-a rupt'", a povestit Pochettino.