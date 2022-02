„Joc la una dintre cele mai bune echipe din lume!” Mbappe, încântat după ce i-a dat lovitura Realului în prelungiri! A răspuns într-o spaniolă perfectă 

Francezii s-au impus cu o victorie la limită, pe Parc des Princes, adusă de cel mai bun fotbalist de pe teren, Kylian Mbappe. Dat ca și plecat de la PSG din vară, chiar la Real Madrid, atacantul francez a făcut spectacol pe teren, fiind cel mai periculos fotbalist.

Campionul mondial a reușit să dea lovitura în prelungirile partidei, astfel că PSG pleacă cu un avantaj important în returul de pe Santiago Bernabeu. Mbappe anunță că meciul de la Madrid va fi și mai tare decât cel de la Paris, fiind dornic să își arate adevărata valoare, chiar sub ochii echipei care îl dorește cu ardoare.

Atacantul francez a vorbit la finalul partidei, vizibil fericit pentru victoria obținută. Mbappe s-a arătat mulțumit de prestația echipei, însă în același timp a avertizat că returul de pe Santiago Bernabeu va fi unul intens.

Întrebat despre comentariile legate de viitorul său, fotbalistul a răspuns tranșant, punctând că încă se află la PSG, echipă pe care o consideră a fi una dintre cele mai bune din lume.

„Sunt fericit. A fost un meci foarte bun al echipei, suntem fericiți, plecăm cu avantaj în retur. Ney mi-a pasat și am avantajul de a intra rapid în careu, acolo unde e la alegerea atacantului cum tratează faza. Știu ce să fac pentru a trimite balonul printre picioarele portarului.

O echipă precum Realul nu se dă niciodată bătută, nu refuză lupta. Nu a funcționat totul în retur, dar vor juca diferit. Trebuie să ne pregătim și să fim gata pe 9 martie. Îmi repet mișcările mult la antrenament, e un obicei. Sunt mult mai lucid dacă le repet, e un efort zilnic.

Vreau să mă focusez pe fotbal. Se spun multe lucruri. Toată lumea știe câte ceva, toată lumea vorbește degaba. Adevărul este că mă focusez să ajut echipa. Voi demonstra asta și în retur. Sunt focusat și fericit să fiu la PSG. Nu am așteptat să joc cu Real Madrid într-o seară de februarie pentru a ști că joc la una dintre cele mai bune echipe din lume”, a spus Kylian Mbappe la final conform RMC Sport.

În unul dintre interviurile acordate de la final, Kylian Mbappe a vorbit în spaniolă cu unul dintre reporteri, răspunzând cu o pronunție perfectă la toate întrebarile.

