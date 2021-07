A trait la o manastire si a vrut sa renunte la fotbal! Povestea eroului lui Mancini, acum printre favoritii la Balonul de Aur 

Finala Euro 2020, duminica, 11 iulie, pe Wembley. Meciul va fi transmis pe PRO TV si VOYO. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Jorginho ar putea sa isi adauge si titlul european pe langa cel de castigator al Champions League, totul in doar cateva luni. Italianul este motorul selectionatei lui Mancini, care a impresionat in primul rand prin jocul foarte frumos. Gazzetta dello Sport il vede ca printre favoritii la castigarea Balonului de Aur, daca Italia se impune in finala cu Anglia.

Chiar daca acum este in varful carierei, viata nu a fost usoara pentru Jorginho. Nascut in Brazilia, s-a mutat in Italia la 15 ani, in Verona, unde a trait la o manastire. A vrut sa se lase de fotbal, dar mama sa i-a interzis.

Omul care l-a indrumat in cariera este Riccardo Prisciantelli, fostul sef de la Hellas Verona. Verona era intr-o situatie financiara dezastruoasa in 2007, si tocmai atunci a primit telefonul care a schimbat fotbalul italian pentru intotdeauna.

"Un om de afaceri care a lucrat in America de Sud m-a sunat sa imi ofere cativa jucatori tineri. I-am spus ca bugetul nu ne permite, dar, daca doreste, ii poate aduce in Italia", isi aminteste Prisciantelli, intr-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Printre acestia, Jorginho, care s-a impus imediat. Dar, in afara terenului, adaptarea a fost foarte dificila.

"I-a luat mult timp sa se integreze. Astfel ca i l-am incredintat unui preot, care sa se ocupe de el, sa aiba ceva cald de mancare si un acoperis deasupra capului. Nu aveam intotdeauna bani sa ii dau acestuia, asa ca ma certam cu el ca sa ii dea lui Jorginho sa manance", a spus fostul sef de la Hellas Verona.

Fotbalistic, totul s-a schimbat pentru Jorginho in momentul in care Maurizio Sarri a fost numit antrenor la Verona, in 2008. Jorginho l-a urmat si la Napoli, si apoi la Chelsea, si chiar daca acum nu mai lucreaza impreuna, este clar impactul pe care l-a avut Sarri asupra eroului lui Mancini.

Tweet Jorginho Citeste si: